Famiglia nel bosco rafforzata la vigilanza alla presidente del tribunale dei minori Angrisano

È stata rafforzata la vigilanza sulla presidente del tribunale dei minori dell’Aquila, Cecilia Angrisano. La decisione è stata comunicata dopo che il quotidiano Il Centro ha diffuso la notizia, e successivamente è stata ripresa dall’agenzia Ansa. La misura riguarda specificamente la famiglia nel bosco, senza ulteriori dettagli sui motivi o le modalità del provvedimento.

Attacchi e minacce sui social a seguito degli ultimi sviluppi che hanno portato a separare Catherine dai tre figli, tuttora ospiti della casa famiglia di Vasto