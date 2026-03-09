Famiglia nel bosco per i bambini si apre la strada dell’adozione In arrivo a L’Aquila gli ispettori del Ministero della Giustizia

Gli ispettori del Ministero della Giustizia si preparano a visitare L’Aquila per esaminare la situazione di una famiglia che vive nel bosco e che potrebbe dare inizio a un percorso di adozione per i bambini coinvolti. La visita è prevista a breve e farà parte di un’indagine ufficiale sulla condizione della famiglia e sulle modalità di gestione dei minori.

Il caso della famiglia nel bosco torna al centro del dibattito politico e giudiziario italiano con l'arrivo imminente degli ispettori del Ministero della Giustizia a L'Aquila. La decisione del ministro Carlo Nordio di inviare gli ispettori al Tribunale dei minorenni del capoluogo abruzzese arriva dopo giorni di polemiche sulla vicenda che ha visto Catherine Birmingham, madre dei tre bambini, allontanata dalla casa famiglia di Vasto dove viveva con i figli da quattro mesi. L'istruttoria ministeriale era già stata avviata lo scorso novembre, in concomitanza con l'ordinanza di sospensione della responsabilità genitoriale della coppia anglo-australiana.