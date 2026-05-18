Un'associazione dei magistrati ha chiesto al Consiglio superiore della magistratura di intervenire dopo aver segnalato possibili interferenze durante un’ispezione presso il Tribunale minorile dell’Aquila. La richiesta si riferisce a un procedimento ancora in corso, legato a un caso noto come Palmoli, considerato di particolare delicatezza istituzionale. La richiesta di chiarimenti arriva in un momento di tensione tra la famiglia coinvolta nel bosco e le autorità giudiziarie, che si sono occupate della vicenda.

Chieti - L’associazione dei magistrati segnala possibili interferenze nell’ispezione al Tribunale minorile dell’Aquila e chiede al Csm una verifica sul caso Palmoli ancora aperto e delicato istituzionale. La vicenda della famiglia nel bosco di Palmoli torna al centro del confronto tra magistratura e politica. La Giunta esecutiva centrale dell’Associazione nazionale magistrati ha espresso “preoccupazione” per le modalità con cui starebbe proseguendo l’ispezione disposta dal ministero della Giustizia presso il Tribunale per i minorenni dell’Aquila, chiedendo un chiarimento al Consiglio superiore della magistratura. Il nodo riguarda il perimetro dell’attività ispettiva. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Famiglia nel bosco, Anm contro il ministero: ora il Csm chiarisca subito

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