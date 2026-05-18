Falsi Carabinieri truffano e aggrediscono anziani nelle Marche rocambolesco arresto a Cassino
Nelle Marche, un gruppo di falsi carabinieri ha truffato e aggredito anziani, mentre a Cassino sono stati arrestati dopo una fuga che li ha portati a scontrarsi con le barriere della viabilità locale. I soggetti si spacciavano per militari dell’Arma per sfruttare la fiducia delle vittime più vulnerabili, mettendo in atto le loro truffe. La cattura è avvenuta a seguito di un inseguimento che si è concluso con l’arresto dei sospetti.
Si fingevano militari dell'Arma per raggirare le fasce più deboli, ma la loro fuga è terminata contro le barriere della viabilità ciociara. I Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. di Cassino hanno tratto in arresto un cittadino egiziano residente a Portici (NA), soggetto già noto alle. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Finto carabiniere tenta di truffare un'anziana, ma lei recita la parte e lo fa arrestare
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