Falsi Carabinieri truffano e aggrediscono anziani nelle Marche rocambolesco arresto a Cassino

Da frosinonetoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle Marche, un gruppo di falsi carabinieri ha truffato e aggredito anziani, mentre a Cassino sono stati arrestati dopo una fuga che li ha portati a scontrarsi con le barriere della viabilità locale. I soggetti si spacciavano per militari dell’Arma per sfruttare la fiducia delle vittime più vulnerabili, mettendo in atto le loro truffe. La cattura è avvenuta a seguito di un inseguimento che si è concluso con l’arresto dei sospetti.

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Si fingevano militari dell'Arma per raggirare le fasce più deboli, ma la loro fuga è terminata contro le barriere della viabilità ciociara. I Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. di Cassino hanno tratto in arresto un cittadino egiziano residente a Portici (NA), soggetto già noto alle. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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