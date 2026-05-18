Falsi Carabinieri truffano e aggrediscono anziani nelle Marche rocambolesco arresto a Cassino

Nelle Marche, un gruppo di falsi carabinieri ha truffato e aggredito anziani, mentre a Cassino sono stati arrestati dopo una fuga che li ha portati a scontrarsi con le barriere della viabilità locale. I soggetti si spacciavano per militari dell’Arma per sfruttare la fiducia delle vittime più vulnerabili, mettendo in atto le loro truffe. La cattura è avvenuta a seguito di un inseguimento che si è concluso con l’arresto dei sospetti.

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