Truffano degli anziani e poi danno vita a una folle corsa contromano a Cassino
Nella giornata di ieri, lunedì 13 aprile, una squadra della Polizia di Stato ha arrestato due persone coinvolte in una truffa rivolta a anziani. Dopo l’arresto, gli agenti sono intervenuti in una fuga a bordo di un veicolo contromano nel centro di Cassino, dove hanno fermato i due soggetti. L’indagine ha portato alla scoperta di un tentativo di raggiro ai danni di persone anziane, con la successiva fuga in auto.
Un'operazione congiunta e tempestiva condotta nella giornata di ieri, lunedì 13 aprile, dal personale della Polizia di Stato (Commissariato di P.S.) e dai militari dell'Arma dei Carabinieri, ha portato all'arresto di tre individui. A loro carico gravano le accuse di truffa aggravata, ricettazione.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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