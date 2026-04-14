Truffano degli anziani e poi danno vita a una folle corsa contromano a Cassino

Nella giornata di ieri, lunedì 13 aprile, una squadra della Polizia di Stato ha arrestato due persone coinvolte in una truffa rivolta a anziani. Dopo l’arresto, gli agenti sono intervenuti in una fuga a bordo di un veicolo contromano nel centro di Cassino, dove hanno fermato i due soggetti. L’indagine ha portato alla scoperta di un tentativo di raggiro ai danni di persone anziane, con la successiva fuga in auto.