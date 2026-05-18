Falsa testimonianza nel processo Nuovo Clan Partenio | sei rinvii a giudizio un caso trasferito a Napoli
Nel procedimento legato al caso del Nuovo Clan Partenio, sei persone sono state rinviate a giudizio per falsa testimonianza. Il quadro processuale si è ormai chiarito e riguarda in totale dieci imputati, con un caso trasferito a Napoli. La vicenda riguarda accuse di dichiarazioni false rese nel corso delle indagini, che hanno portato a questa fase del procedimento giudiziario. La decisione si inserisce in un procedimento più ampio che coinvolge diversi soggetti e accuse legate al contesto criminale.
Si è definito il quadro processuale per i dieci imputati chiamati a rispondere di falsa testimonianza nell'ambito del procedimento collegato al processo al Nuovo Clan Partenio. Dinanzi al giudice Gilda Zarrella le posizioni si sono divise in quattro direzioni distinte.Le decisioni del giudice. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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