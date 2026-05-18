Falsa testimonianza nel processo Nuovo Clan Partenio | sei rinvii a giudizio un caso trasferito a Napoli

Nel procedimento legato al caso del Nuovo Clan Partenio, sei persone sono state rinviate a giudizio per falsa testimonianza. Il quadro processuale si è ormai chiarito e riguarda in totale dieci imputati, con un caso trasferito a Napoli. La vicenda riguarda accuse di dichiarazioni false rese nel corso delle indagini, che hanno portato a questa fase del procedimento giudiziario. La decisione si inserisce in un procedimento più ampio che coinvolge diversi soggetti e accuse legate al contesto criminale.

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