Quattro persone sono state rinviate a giudizio dal giudice di Aosta nel procedimento legato al caso di un latitante a Courmayeur. L'inchiesta riguarda anche questioni di subappalti legati alla neve. I rinvii a giudizio sono stati decisi in seguito alle indagini condotte sulle attività che coinvolgono il territorio e le persone coinvolte. Non sono stati forniti altri dettagli sul procedimento o sui soggetti coinvolti.

? Cosa sapere Il giudice di Aosta rinvia a giudizio quattro persone per il caso del latitante a Courmayeur.. L'inchiesta coinvolge anche subappalti illegali per lo sgombero neve tra il 2019 e il 2022.. Il giudice di Aosta ha disposto il rinvio a giudizio per quattro persone coinvolte nel caso del latitante ospitato a Courmayeur, tra cui gli imprenditori Pasquale Liporace e Nicola Liporace, insieme a Francesco Duca e Rosella Venuto. Seduti al tavolino del bar, tra un caffè e l’altro, si continua a commentare quello che è successo tra le montagne e, una storia che sembra uscita da un vecchio racconto di tradimenti e segreti di famiglia. Tutto ha radici in un episodio del 2019, quando un uomo, già condannato a sette anni di prigione per una bancarotta, cercò rifugio lontano dagli occhi della giustizia calabrese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Courmayeur: 4 rinvii a giudizio tra latitanti e subappalti neve

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