Ho visto come è andato l' incidente ma il suo racconto non è vero | a processo per falsa testimonianza

Un testimone è stato chiamato a deporre in tribunale dopo aver dichiarato di aver assistito a un incidente stradale in cui un'auto Mercedes avrebbe cambiato improvvisamente direzione senza segnalare e avrebbe urtato un'Alfa Romeo. Tuttavia, la sua versione dei fatti non corrisponde a quanto dichiarato da altri testimoni e alle prove raccolte. Il procedimento giudiziario prosegue con l’accusa di falsa testimonianza.

La donna aveva accusato il conducente di una delle due auto coinvolte di aver causato un incidente, ma gli atti dicono l'esatto contrario “Ho visto tutto, il conducente della Mercedes ha cambiato direzione all’improvviso, senza segnalare lo spostamento, e ha urtato l’Alfa Romeo”. Una testimonianza che avrebbe dovuto inchiodare il conducente della vettura, ma che si è trasformata in un’accusa, con processo, per falsa testimonianza. Secondo la Procura di Perugia, infatti, avrebbe riferito al giudice che “la dinamica del sinistro consisteva nel repentino cambio di corsia da parte dell’autovettura Mercedes . che andava a impattare contro l’autovettura Alfa Romeo”. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

