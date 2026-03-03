Carte dei Pokémon taroccate vendute a prezzi stracciati | scoperta la truffa in un negozio specializzato

In un negozio specializzato di Ancona, sono state trovate carte dei Pokémon false messe in vendita a prezzi molto bassi. Le confezioni presentavano colori troppo vivaci, sigilli non perfetti e un marchio CE leggermente diverso da quello autentico. La scoperta ha portato all’identificazione di una truffa ai danni dei clienti interessati a collezionare o giocare con le carte.

Sequestrate dalla guardia di finanza quasi 200 confezioni false fatte passare per originali. Avevano il marchio CE alterato e altri difetti. Commerciante condannato ANCONA – A tradire le confezioni sono stati i dettagli: colori troppo accesi, sigilli imperfetti e quel marchio CE leggermente diverso dall’originale. Particolari che non sono sfuggiti alla guardia di finanza e che hanno portato al sequestro, il 20 settembre 2024, di quasi 200 confezioni di carte Pokémon risultate contraffatte in un negozio di Fabriano. Il blitz delle fiamme gialle ha fatto finire a processo il titolare dell’attività commerciale, un 57enne di origine cinese residente a Recanati. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

