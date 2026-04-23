FalComics 2026 il Festival della Cultura Pop a Falconara dal 15 al 17 maggio

Dal 15 al 17 maggio, Falconara ospiterà FalComics 2026, un festival dedicato alla Cultura Pop. La manifestazione si svolgerà nel circuito C e prevede eventi, esposizioni e incontri legati a fumetti, cinema, videogiochi e altri ambiti del settore. L’evento si rivolge a appassionati e famiglie, offrendo un'occasione di confronto e divertimento. La città si prepara ad accogliere visitatori da diverse regioni italiane.

FALCONARA - Tutto pronto per FalComics 2026 (15-17 maggio), il festival dedicato alla Cultura Pop del circuito C.F.C. Comics Festival Community e organizzato da LEG - Live Emotion Group insieme al Comune di Falconara Marittima su iniziativa del Sindaco Stefania Signorini. Il programma finora.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Eufonica 2026 a Bologna: dal 15 al 17 maggio il salone della musica e delle sue professioniEufonica non è solo una fiera espositiva, ma un luogo di incontro tra formazione, industria musicale, artigianato, innovazione tecnologica e... Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026, dal 15 al 17 maggio tra Cernobbio e il Lago di ComoDal 15 al 17 maggio 2026, il Concorso d’Eleganza Villa d’Este tornerà ad animare Cernobbio e le sponde del Lago di Como, celebrando quasi un secolo... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Ancona Comics & Games, l'attesa è finita: Torniamo alla Mole dopo due anni con grandi ospiti e novità; La Mole diventa la cittadella geek: torna Ancona Comics & Games con Luca Ward e le stelle di Bim Bum Bam. FalComics 2026, il Festival della Cultura Pop a Falconara dal 15 al 17 maggioFALCONARA - Tutto pronto per FalComics 2026 (15-17 maggio), il festival dedicato alla Cultura Pop del circuito C.F.C. Comics Festival Community e organizzato da LEG - Live Emotion Group insieme al Com ... anconatoday.it 'Tornare a meravigliarsi', torna il festival della cultura pop FalcomicsTorna a Falconara Marittima (Ancona) FalComics, il festival della cultura pop giunto alla quinta edizione: da venerdì 15 a domenica 17 maggio le strade e le piazze della città si trasformano in aree ... ansa.it Opera Estate Festival, punto di riferimento per la cultura in Veneto, presenta a Venezia la nuova stagione: 110 spettacoli, 680 artisti, tre mesi di arte ad alto livello. Una realtà, giunta alla 46ª edizione, che anima il territorio della Pedemontana bassanese, compr - facebook.com facebook