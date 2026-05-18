Faces full of jazz - collettiva fotografica
La musica, la fotografia, la luce, lo sguardo, l’attesa, la ricerca, sono quei componenti che ogni fotografo di scena mette insieme per dare corpo al fotogramma che da lì a poco cattura.Messaggerie Fotografiche e Foto Diego ti invitano a Faces full of jazz.La collettiva fotografica Faces full of. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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