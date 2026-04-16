A Monreale è stata inaugurata una mostra fotografica collettiva intitolata “u viaggiu”, realizzata in occasione del 400° anniversario della Festa del Santissimo Crocifisso. L’esposizione si svolge nel contesto delle celebrazioni che commemorano questo importante anniversario, che ricorre dal 1626 al 2026. La mostra raccoglie immagini che rappresentano il rapporto tra la comunità e il suo Patrono, in un evento aperto al pubblico.

MONREALE – In occasione delle celebrazioni per il 400° anniversario della Festa del Santissimo Crocifisso (1626-2026), la città di Monreale ospita “u viaggiu”, una prestigiosa mostra fotografica collettiva che celebra il legame indissolubile tra la comunità e il suo Patrono. L’esposizione sarà ospitata presso l’Aula Novelli di Monreale e resterà aperta al pubblico dal 26 aprile al 31 maggio 2026. La mostra raccoglie gli scatti di quattro attenti osservatori della realtà locale e delle tradizioni siciliane: Nicolò Balsano, Giuseppe Giurintano, Giovanni Fontana e Giovanni Lo Iacono. Attraverso i loro obiettivi, il “viaggio” del Crocifisso tra le vie della città diventa un racconto corale fatto di sguardi, fatica, preghiera e l’iconica marea bianca dei fratelli in costume tradizionale.🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - “U viaggiu”: a Monreale una mostra fotografica collettiva per il 400° del SS. Crocifisso

Notizie correlate

SS. Crocifisso di Monreale, 400° anniversario: il programma del novenario dal 24 aprile al 3 maggioMonreale – Nell’ambito delle solenni celebrazioni in onore del Santissimo Crocifisso di Monreale, la parrocchia Santa Maria Nuova – Santuario del SS.

Leggi anche: Monreale, 400° anniversario del SS. Crocifisso: mille cartoline commemorative e annullo filatelico per la ricorrenza storica

Altri aggiornamenti

Si parla di: Fede e tradizione: il 26 aprile apre i battenti la mostra fotografica U Viaggiu; SS Crocifisso di Monreale 400° anniversario | il programma del novenario dal 24 aprile al 3 maggio.

Fede e tradizione: il 26 aprile apre i battenti la mostra fotografica U ViaggiuAppuntamento alle ore 18 nella sala Novelli del complesso monumentale MONREALE, 11 aprile – Monreale si prepara ad accogliere un evento che unisce spiritu ... monrealenews.it