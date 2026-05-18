Fabrizio Corona a Palazzo Chigi per interrogare Meloni | il processo che nessuno si aspettava
A Palazzo Chigi si è svolta un'udienza insolita nel procedimento per diffamazione che vede coinvolti Giorgia Meloni e Fabrizio Corona. La presenza del Tribunale di Milano in questa sede ha portato attenzione su un evento giudiziario che nessuno si aspettava. Corona è stato chiamato a testimoniare, mentre Meloni era presente in qualità di parte coinvolta. La sessione si è concentrata su questioni legali relative alle dichiarazioni pubbliche e ai presunti insulti tra le parti.
Udienza a Palazzo Chigi nel processo per diffamazione che coinvolge Giorgia Meloni e Fabrizio Corona, con il Tribunale di Milano in trasferta. Quando un procedimento penale si svolge al di fuori delle aule di tribunale, fino a coinvolgere sedi istituzionali come Palazzo Chigi, il confine tra giustizia e potere esecutivo diventa particolarmente visibile. È quanto accade in un’udienza che vede coinvolti la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Fabrizio Corona, all’interno di un processo per diffamazione che ha attirato forte attenzione pubblica e mediatica. Come riportato dal Corriere, la vicenda giudiziaria trae origine da una querela presentata nell’ottobre 2023 da Giorgia Meloni e dall’allora parlamentare Manlio Messina. 🔗 Leggi su Novella2000.it
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