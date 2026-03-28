Tiger Woods arrestato per guida in stato di ebbrezza dopo l' incidente in auto a Jupiter Island in Florida

Il golfista è stato arrestato in Florida dopo aver coinvolto un incidente stradale con il suo veicolo. Secondo le fonti, si è verificato un ribaltamento e l’atleta è stato sottoposto a fermo. La polizia ha riferito che durante l’intervento si è riscontrato uno stato di ebbrezza. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali feriti o altre persone coinvolte.

Tiger Woods è stato arrestato venerdì 27 marzo con l’accusa di guida in stato di alterazione, dopo essersi ribaltato mentre era alla guida della sua Land Rover. L’incidente è avvenuto in una strada a due corsie, non lontano dalla sua abitazione a Jupiter Island, in Florida. La notizia dell’arresto è stata confermata dall’ufficio dello sceriffo della contea di Martin. Tiger Woods arrestato in Florida dopo essersi ribaltato con la sua auto Il precedente incidente nel 2021 e le operazioni negli ultimi 20 anni Il ritorno in campo dopo i problemi fisici Tiger Woods arrestato in Florida dopo essersi ribaltato con la sua auto Secondo quanto riportato dai media americani, il golfista 50enne presentava segni di alterazione e si è rifiutato di sottoporsi a un test delle urine. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Tiger Woods arrestato per guida in stato di ebbrezza dopo l'incidente in auto a Jupiter Island in Florida Articoli correlati Tiger Woods arrestato e incriminato per guida in stato di ebbrezza dopo un incidente in Florida: secondo quanto riferito dallo sceriffo della contea di Martin, il golfista sarebbe stato sotto l’effetto di "qualche tipo di farmaco o droga". Tiger Woods si ribalta con l'auto. Arrestato per guida in stato di ebbrezzaIl campione di golf Tiger Woods è rimasto coinvolto in un incidente stradale con ribaltamento a Jupiter Island, in Florida ed in seguito arrestato... TIGER WOODS ARRESTED: Suspicion of DUI after rollover crash in Florida Una raccolta di contenuti su Tiger Woods Tiger Woods arrestato e incriminato per guida in stato di ebbrezza dopo un incidente in FloridaTiger Woods arrestato e incriminato per guida in stato di ebbrezza dopo un incidente in Florida: secondo quanto riferito dallo sceriffo della contea di ... fanpage.it Tiger Woods arrestato dopo l'incidente, cosa è successo in FloridaEnnesimo spavento per Tiger Woods. La leggenda del golf è rimasta coinvolta in un incidente stradale a Jupiter, in Florida, dove risiede. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì 27 marzo ... corrieredellosport.it