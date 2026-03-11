L' incidente mortale sulla statale per Canicattì | 44enne denunciato per omicidio stradale e guida in stato d' ebbrezza

Un uomo di 44 anni di Canicattì è stato denunciato dalla polizia Stradale di Agrigento in seguito a un incidente mortale avvenuto sulla statale per Canicattì. Secondo le autorità, l'uomo era alla guida in stato di ebbrezza alcolica al momento dell'incidente, che ha causato una vittima e feriti. La denuncia è stata presentata per omicidio stradale e lesioni personali.

Guida in stato d'ebbrezza alcolica, omicidio stradale e lesioni personali. È per queste ipotesi di reato che un canicattinese di 44 anni è stato denunciato, dalla polizia Stradale di Agrigento, alla Procura. Si tratta dell'automobilista che nella serata del 6 marzo scorso era alla guida del.