F1 GP Canada 2026 | programma orari tv streaming

Dopo tre settimane di pausa, il campionato di Formula 1 2026 riprende con il Gran Premio del Canada in programma dal 22 al 24 maggio. La gara si svolgerà sul circuito cittadino di Montreal, con orari e dettagli sulla copertura televisiva e lo streaming che saranno comunicati nelle prossime ore. La competizione coinvolge dieci team e venti piloti, che si sfideranno su un tracciato che offre sfide tecniche e strategiche diverse rispetto alle tappe precedenti.

Dopo una pausa di tre settimane, il Mondiale 2026 di F1 torna in scena. Nel week end del 22-24 maggio il Circus delle quattro ruote si farà sentire in Canada. Sul circuito dedicato a Gilles Villeneuve, a Montreal, assisteremo al prossimo appuntamento del campionato. Un fine-settimana che ha in sé i connotati dell’incertezza. Ci sarà, infatti, la riproposizione del formato “Sprint”, che già aveva caratterizzato l’ultimo round iridato, ovvero a Miami. Meno tempo per i team per poter lavorare e la necessità di trovare nel più breve tempo possibile l’assetto migliore per la propria monoposto. Come è noto, ci sarà a disposizione solo una sessione di prove libere, nella quale non saranno ammessi errori. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Full 2026 Canadian Grand Prix Schedule: Race, Practice & Qualifying Times.

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