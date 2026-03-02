Il Gran Premio d’Australia del 2026 di Formula 1 si svolgerà dal 6 all’8 marzo, segnando l’inizio ufficiale del campionato mondiale. Il programma dell’evento include sessioni di prove libere, qualifiche e la gara, trasmesse in diretta tv e streaming. La gara si terrà sul circuito di Melbourne, con orari confermati e modalità di visione disponibili per gli appassionati.

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli: nel weekend del 6-8 marzo scatterà ufficialmente il Mondiale 2026 di Formula 1, e come da tradizione sarà l’Australia ad aprire le danze. Il sipario si alzerà sul tracciato cittadino dell’Albert Park Circuit di Melbourne, cornice iconica del Gran Premio nella terra dei canguri, pronto a inaugurare una stagione che si preannuncia combattutissima. Gli appassionati italiani dovranno puntare la sveglia nel cuore della notte. Si comincerà venerdì 6 marzo alle ore 02.30 con la prima sessione di prove libere, della durata di 60 minuti. Poche ore più tardi, alle 06.00, le monoposto torneranno in pista per la seconda sessione, fondamentale per iniziare a definire assetti e strategie. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, GP Australia 2026: programma, orari, tv, streaming

Superbike, GP Australia 2026: programma, orari, tv, streamingQuale sarà il programma del weekend “down under”? Come tradizione gli orari saranno prettamente notturni viste le 10 ore di differenza di fuso orario.

Leggi anche: Superbike, GP Australia 2026: orari prove libere, tv, streaming

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Australia.

Temi più discussi: Quando inizia il Mondiale di F1 2026? Si comincia in Australia! Programma, orari, tv, streaming; GP Australia F1 2026 - Gli orari e dove vederlo in TV; Orari TV GP Australia 2026: diretta su Sky, differita su TV8; F1, verso il GP d'Australia: tutti i record, le statistiche e la storia di Albert Park.

GP d’Australia 2026: orari Sky e TV8Gli orari e la programmazione televisiva del Gran Premio d'Australia, primo atto del Mondiale di F1 2026: diretta su Sky e differita su TV8 ... formulapassion.it

La nuova Formula 1 parte da Melbourne (6-7-8 marzo 2026): ecco cinque curiosità tecniche e storiche che rendono l’Albert Park una tappa di gran rilevanzaLa nuova F1 parte da Melbourne (6-7-8 marzo 2026): ecco cinque curiosità tecniche e storiche che rendono l’Albert Park decisivo. formulacritica.it

«Tornare in Australia non è un’opzione dal momento che Lee, il nostro cavallo, è troppo vecchio per volare di nuovo», ha detto Catherine in una lunga intervista rilasciata alla trasmissione tv “60 minutes Australia” - facebook.com facebook

#F1 | Ferrari: ecco perché la SF-26 in Australia cerca una partenza bruciante x.com