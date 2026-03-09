Il campionato di Formula 1 2026 prosegue dopo il GP d’Australia e si prepara per il prossimo appuntamento in programma in Cina. Sono stati annunciati orari, programma, modalità di trasmissione in tv e streaming per il Gran Premio di Cina 2026, che si terrà tra poche settimane. La competizione continua senza pause, con i piloti pronti a scendere nuovamente in pista.

Archiviato il primo atto della stagione con il Gran Premio d’Australia, il campionato del mondo di Formula 1 2026 non si ferma e si prepara immediatamente a tornare in pista. Tra una settimana, infatti, il circus sarà già protagonista del secondo round dell’anno: il Gran Premio di Cina. Il paddock si sposterà sul Shanghai International Circuit, una pista che rappresenta un banco di prova molto più indicativo rispetto a quella vista nel primo appuntamento stagionale. Il tracciato di Albert Park Circuit a Melbourne, infatti, è un cittadino con caratteristiche piuttosto particolari; quello cinese, invece, offre riferimenti tecnici più chiari e potrebbe fornire indicazioni più attendibili sui valori in campo, soprattutto dal punto di vista aerodinamico e sul lavoro svolto dalle scuderie durante l’inverno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, GP Cina 2026: programma, orari, tv, streaming

F1, GP Australia 2026: programma, orari, tv, streamingIl conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli: nel weekend del 6-8 marzo scatterà ufficialmente il Mondiale 2026 di Formula 1, e come da tradizione...

Leggi anche: F1, GP Australia 2026: orari prove libere 6 marzo, tv, programma, streaming

Contenuti e approfondimenti su F1 GP Cina 2026 programma orari tv....

Temi più discussi: Quando la prossima gara di F1, GP Cina 2026: orari, programma, tv. Si corre già tra una settimana; Formula 1: ecco gli orari del Gran Premio della Cina 2026; GP Cina F1 2026 - Tutti gli orari e dove vederlo in TV; In Cina vedremo una gara diversa: tutto può cambiare.

Quando la prossima gara di F1, GP Cina 2026: orari, programma, tv. Si corre già tra una settimanaMesso in archivio l'esordio stagionale rappresentato dal Gran Premio di Australia, è già tempo di pensare a quello che vivremo tra sette giorni, dato che ... oasport.it

Orari GP Cina 2026: La diretta TV su Sky Sport F1 e differita TV8 a ShanghaiF1 GP Cina 2026, orari TV e diretta su Sky e TV8. A che ora la seconda gara della stagione di F1, tantissime incertezze a Melbourne ... f1ingenerale.com

Giornalista Viaplay: “Speriamo che in Cina vadano un po' meglio…”. Max Verstappen: "Hai visto il rettilineo che hanno!". #MemasGP #ChineseGP #RedBull #MaxVerstappen #F1 - facebook.com facebook

Dai trasporti agli hotel, in Cina robot e AI sono già parte della vita quotidiana x.com