Messico | export record a marzo il manifatturiero vola del 27%

Da ameve.eu 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A marzo, le esportazioni del Messico hanno toccato i 70,7 miliardi di dollari, segnando un aumento del 27,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Si tratta di un record per il paese, con il settore manifatturiero che ha registrato un incremento del 27%. I dati evidenziano una crescita significativa rispetto ai mesi precedenti, confermando un trend positivo nelle esportazioni messicane.

? Cosa sapere Le esportazioni messicane a marzo raggiungono 70,7 miliardi di dollari con crescita del 27,7%.. Il comparto non petrolifero cresce del 29,6% compensando il calo del petrolio del 20,4%.. Le esportazioni messicane hanno toccato un vertice storico a marzo con 70,7 miliardi di dollari, registrando una crescita del 27,7% rispetto all’anno precedente. Questo balzo straordinario è guidato dalla forza del comparto manifatturiero e dei prodotti non petroliferi, che hanno un incremento del 29,6%. I dati forniti dall’Inegi evidenziano come il motore economico del Paese si sia spostato decisamente verso settori strategici: i beni estrattivi, l’elettronica, i prodotti elettrici e il comparto agroalimentare hanno spinto le vendite verso l’esterno, mentre il settore legato al petrolio ha subito una contrazione del 20,4%.🔗 Leggi su Ameve.eu

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