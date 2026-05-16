Torre Angellara fine dei lavori e nuova destinazione di uso

Sono terminati i lavori di ristrutturazione della Torre Angellara, che ora cambierà destinazione d'uso. La conclusione degli interventi segna il passaggio dalla fase di cantiere a quella di riutilizzo dell'edificio. La torre, che si trova in una zona centrale della città, sarà destinata a nuove attività, anche se non sono stati ancora resi noti i dettagli specifici. La riqualificazione dell'edificio è stata completata dopo diversi mesi di lavori e ora si attende l'apertura ufficiale.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Sembrano finalmente in dirittura d’arrivo i lavori che stanno trasformando l’ex Torre Angellara in via Generale Clark a Salerno in una scuola di formazione alberghiera ma anche in un’attività che fornirà servizi di accoglienza e di informazione turistica, attività di animazione sociale, culturale e sportiva. Anche in questi giorni è possibile vedere operai al lavoro. Otto anni dopo l’intesa, il progetto che ha ridato vita al rudere ha finalmente presa forma e vita. L’Agenzia del demanio ha sottoscritto l’atto di concessione nel 2018. L’intervento rientra nel progetto destinato al recupero degli immobili pubblici che si trovano lungo gli itinerari storici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Torre Angellara, fine dei lavori e nuova destinazione di uso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Amianto in zona Torre Angellara, Avella scrive al Commissario Panico: "Tutelare la salute pubblica"Il consigliere comunale uscente Rino Avella ha segnalato al Commissario Prefettizio Vincenzo Panico la presenza di amianto in località Torre... Lite sulla Torre del Mangia: "Riaprire solo a fine lavori""Non riaprire la Torre del Mangia al pubblico fino al completo termine della manutenzione in corso e della messa in sicurezza della struttura".