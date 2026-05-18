ex ilva i 149 milioni sono sufficienti solo fino a giugno

Sono stati stanziati 149 milioni di euro destinati all’ex Ilva, ma questa cifra coprirà esclusivamente i costi fino a giugno, secondo quanto previsto dall’ultimo decreto convertito in legge a inizio anno. La somma rappresenta l’ultimo intervento finanziario approvato per la gestione e il funzionamento dell’azienda, che attualmente si trova sotto la supervisione delle autorità competenti. La durata temporale di questa copertura evidenzia la necessità di ulteriori interventi o risorse nel prossimo futuro.

Sarebbero sufficienti sino a giugno i 149 milioni arrivati all’ex Ilva sulla base dell’ultimo decreto convertito in legge a gennaio. La provvista finanziaria è giunta ad Acciaierie d’Italia ad aprile e serve ad assicurare la continuità operativa dell’azienda in attesa della cessione ad un investitore privato. Nella continuità operativa ci sono manutenzioni, forniture e lavori - attualmente si sta intervenendo sull’altoforno 4 di Taranto la cui ripartenza è stata spostata a giugno -, ma anche il pagamento degli stipendi, che impattano per poco meno di 40 milioni al mese. Scorrendo i dati resi pubblici di AdI, emerge infatti che i costi del... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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