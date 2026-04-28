Ex Ilva il prestito ponte è definitivo Sbloccati i 149 milioni di euro

Il Governo ha confermato la validità del prestito ponte di 149 milioni di euro destinato all’ex area Ilva. Il decreto, datato 1 dicembre, è stato convertito in legge dal Parlamento il 22 gennaio, integrando i 108 milioni già disponibili da un decreto precedente. La somma complessiva ora è a disposizione per sostenere le attività legate alla vicenda dell’area industriale.

Il decreto porta la data dell’1 dicembre scorso, il Parlamento lo ha convertito in legge il 22 gennaio, aggiungendo ai 108 milioni provenienti da un precedente decreto, che andavano solo confermati, altri 149 milioni, ma solo ora quest’ultimi soldi possono essere erogati ad Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria, l’ex Ilva, per consentirne la continuità operativa. Ha infatti richiesto tempo il decreto ministeriale (Mimit e Mef) che interviene sui 149 milioni disciplinandone l’assegnazione all’azienda. Decreto che è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 24 aprile resa nota ieri (ma il provvedimento è stato firmato il 26 marzo).🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Ex Ilva, il prestito ponte è definitivo. Sbloccati i 149 milioni di euro Notizie correlate Leggi anche: Michael Flacks, per ex Ilva serve prestito ponte di 500 milioni, non lo scudo penale Ex Ilva, dall’Ue prestito ponte di 390 milioni: tutelata la filiera dell’acciaioDopo la richiesta della proroga della cassa integrazione straordinaria, chiesta dall’ex-Ilva al ministero del Lavoro negli scorsi giorni, arriva... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ex Ilva, dal governo arriva ok al prestito ponte di 149 milioni; Ex Ilva, via libera al prestito ponte da 149 milioni; Ex Ilva, via libera al prestito da 149 milioni; Via libera al prestito ponte da 149 milioni del dl Ilva, è in Gazzetta ufficiale. Ex Ilva, si sblocca il mega prestito: ok del governo ai 149 milioni di euro. Flacks Group e Jindal disponibili al rimborsoAcquisiti impegni specifici da parte dei due potenziali investitori: il fondo americano Flacks Group e il gruppo siderurgico indiano Jindal Steel International ... affaritaliani.it Ex Ilva, via libera al prestito da 149 milioniProvvedimento in Gazzetta Ufficiale, intesa con il Tecnopolo per studi e ricerche sulla decarbonizzazione degli impianti ... rainews.it Ilva Sarti, 69 anni, ha conquistato la giuria nell'ultima tappa del concorso nazionale andata in scena a Bellaria - facebook.com facebook Ex Ilva, sbloccati 149 milioni di euro per evitare lo stop: via libera ufficiale al prestito ponte x.com