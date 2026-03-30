I 10 appuntamenti da non perdere a Bologna dal 30 marzo al 5 aprile

A Bologna si avvicina una settimana ricca di eventi culturali con dieci appuntamenti previsti tra il 30 marzo e il 5 aprile. La città ospiterà concerti, spettacoli teatrali e mostre d’arte, coinvolgendo diversi spazi pubblici e privati. Gli eventi si svolgeranno durante tutta la settimana, attirando pubblico da diverse zone e offrendo occasioni di intrattenimento e svago.

Bologna, 30 marzo 2026 – La città si prepara a un’altra settimana di straordinario fermento culturale, trasformandosi in un palcoscenico a cielo aperto dove la musica, il teatro e l'arte si intrecciano. Dal 30 marzo al 5 aprile, Bologna offre un ventaglio di proposte che abbraccia ogni sensibilità: si va dal pop di Nek al ritorno emozionante di Giovanni Allevi, fino alla potenza sinfonica di Wagner diretta da Michele Mariotti. C'è spazio per l'energia travolgente del musical rock dei Queen e del fenomeno globale K-Pop, ma anche per l'intimità del jazz. Tra le sale storiche di Palazzo Fava, i teatri cittadini e la Salaborsa, la città invita a un viaggio che unisce il grande virtuosismo classico alla street art più iconica di Banksy. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I 10 appuntamenti da non perdere a Bologna dal 30 marzo al 5 aprile Articoli correlati Bologna, cosa fare dal 16 al 22 marzo: 10 appuntamenti da non perdereBologna, 16 marzo 2026 – Bologna si prepara a un’altra settimana di fermento creativo che trasforma la città in un unico, grande palcoscenico diffuso. Bologna, cosa fare dal 19 al 25 gennaio. I 10 appuntamenti da non perdereAnche questa settimana in città passano riflessioni civili, grandi concerti, serate teatrali e fermenti artistici: si parte lunedì 19 con un momento... Aggiornamenti e contenuti dedicati a I 10 appuntamenti da non perdere a... Temi più discussi: Cosa fare a Bologna dal 23 al 29 marzo 2026: i 10 appuntamenti da ricordarsi; Musei, gli appuntamenti del fine settimana a Bologna e in città metropolitana; Guida agli eventi della settimana: i 10 appuntamenti da non perdere; Cosmoprof 2026, al via a Bologna la fiera dedicata al beauty: date e programma. Cosa fare a Bologna dal 23 al 29 marzo 2026: i 10 appuntamenti da ricordarsiGli eventi da segnarsi sul calendario tra concerti, commedie teatrali e mostre fotografiche. Achille Lauro, Renato Zero e tanti altri ... msn.com Da Umberto Eco ai Savana Funk: 10 eventi da non perdere a Bologna dal 16 al 22 febbraio 2026La maratona globale di 24 ore che mette fine alla decade di silenzio chiesta dallo stesso intellettuale e poi musica, teatro e i festeggiamenti per il Capodanno cinese: ecco la nostra guida agli ... ilrestodelcarlino.it “Pecore Elettriche”, si chiama così in omaggio a Philip Dick. E' disponibile tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e si occupa di politica, di cultura, libri, videogiochi e serie tv Leggi l'articolo #Bologna - facebook.com facebook Cosa fare a Bologna da lunedì a venerdì: i 10 eventi da non perdere questa settimana x.com