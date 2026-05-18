L’Europa sta attraversando un periodo di forte variazione climatica, con un rapido passaggio da temperature molto basse causate dal gelo artico a un’ondata di caldo proveniente dall’Africa. Questo cambiamento improvviso ha coinvolto diversi paesi del continente, portando a condizioni meteorologiche estreme in breve tempo. Si segnalano circa 750 interventi di emergenza legati alle conseguenze di queste ondate di calore e freddo, tra cui danni alle colture agricole e problemi nelle infrastrutture.

? Punti chiave Come faranno i vigneti francesi a sopravvivere a questo sbalzo termico?. Perché sono stati registrati 750.000 fulmini in soli cinque giorni?. Dove colpiranno i prossimi tornado previsti per lunedì?. Quanto saliranno le temperature in Spagna e Portogallo nei prossimi giorni?.? In Breve 750.000 fulmini registrati tra l'11 e il 16 maggio in Europa.. Serbia sotto allerta rossa per piogge intense, grandine e venti forti.. Spagna e Portogallo prevedono temperature tra i 35 e i 39 gradi.. USA: nevicate fino a 46 centimetri e rischio tornado nel 15% dei casi.. In Europa il passaggio brusco dalle temperature artiche a un caldo torrido colpirà l’ovest del continente nei prossimi giorni, dopo che una settimana di gelo ha messo in difficoltà agricoltori e giardiniere tra Francia e Scandinavia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Europa, shock meteo: dal gelo artico all’ondata di caldo africano

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The Unseen Threat: How Climate Change Could Freeze Iceland

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