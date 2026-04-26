A Trento si sono raggiunti i 30°C prima dell’arrivo di una saccatura artica nel Nord-Est europeo. Il cambiamento meteo prevede un peggioramento tra martedì e giovedì, con cali di temperatura e possibili temporali. La situazione atmosferica si sta modificando rapidamente, portando condizioni più fredde e instabili nella regione. La fase di maltempo durerà alcuni giorni, influenzando le attività e la quotidianità delle persone.

? Cosa sapere Trento registra 30°C prima dell'arrivo di una saccatura artica nel Nord-Est europeo.. Il fronte instabile causerà cali termici e tempeste tra martedì e giovedì.. Trento registra oggi 30°C in un clima quasi estivo che sta per essere interrotto da una saccatura artica nel Nord-Est europeo, con l’arrivo di aria fredda previsto tra martedì, mercoledì e giovedì. La domenica 26 aprile è stata caratterizzata da un regime di alta pressione subtropicale che ha stabilizzato il tempo su gran parte della penisola. Il sole ha dominato la scena, portando temperature elevate in diverse aree geografiche. A Trento si sono toccati i 30°C, seguiti da Bolzano con 29°C.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caldo record a Trento: arriva il gelo artico, meteo in peggioramento

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