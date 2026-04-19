Tra lunedì 20 e martedì 21 aprile, il meteo italiano subirà un cambiamento improvviso, passando da temperature elevate causate da un'onda di calore proveniente dal Nord Africa a un'irruzione di aria fredda proveniente dai Balcani. Le regioni costiere del Tirreno saranno interessate da un clima caldo, mentre nel resto del Paese si assisterà a un calo repentino delle temperature con condizioni di freddo intenso.

Tra l’ondata di calore che colpirà le coste tirreniche e la successiva irruzione di aria fredda dai Balcani, il meteo italiano vivrà una trasformazione radicale tra lunedì 20 e martedì 21 aprile. In meno di ventiquattr’ore, le temperature passeranno da punte estive sopra i 30°C a un brusco calo con neve sulle montagne e possibili grandinate in pianura. La situazione meteorologica sta mostrando una dinamicità che richiede un’attenzione particolare ai modelli di previsione, dato che gli aggiornamenti sono molto frequenti. Mentre per domenica 19 aprile è già previsto un Nord Italia più instabile, con nubi crescenti e temporali sparsi, le proiezioni per i giorni successivi indicano uno scenario molto più netto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo, sbalzo termico estremo: dal caldo africano al gelo balcanico

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