Tornano i Bergamo Animation Days | tra gli ospiti più attesi Lillo Petrolo e John Nevarez

Dal 14 al 16 maggio 2026, Bergamo ospiterà la quinta edizione di BAD – Bergamo Animation Days, evento dedicato all’animazione. La manifestazione si svolge nella città, che si trasforma in un centro di eccellenza internazionale nel settore. Tra gli ospiti più attesi ci sono Lillo Petrolo e John Nevarez, figure note nel campo dell’animazione e dell’intrattenimento. La manifestazione si concentra sulla presentazione di nuovi progetti e sulla discussione di temi legati al settore.

L’animazione torna protagonista a Bergamo. Dal 14 al 16 maggio 2026, la città si trasforma nuovamente in un distretto creativo internazionale per la quinta edizione di BAD – Bergamo Animation Days. L’edizione 2026 mette al centro il valore della formazione e l’evoluzione delle professioni creative. L’obiettivo è raccontare cosa si nasconde realmente dietro un film o uno spot in animazione, esplorando la creatività attraverso un percorso che unisce il racconto d’autore alla pratica tecnica. Momento centrale dell’edizione sarà l’incontro tra Lillo Petrolo e Bruno Bozzetto, protagonisti del talk speciale “Fammi ridere. Lo humor nel cinema tra animazione e live action”, moderato da Valentina Mazzola.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Domenica In, gli ospiti della puntata del 1º febbraio da Christian De Sica a Lillo Petrolo Leggi anche: La top model si aggiunge al cast di ospiti e co-conduttori già confermati: Can Yaman, Achille Lauro, Lillo Petrolo e Nino Frassica