ETF europei | raccolta aprile più che triplicata per 42,2 miliardi di dollari

Ad aprile 2026, gli ETF europei hanno registrato una raccolta netta di 42,2 miliardi di dollari, superando di gran lunga i risultati del mese precedente. La cifra rappresenta più di tre volte quella raggiunta in marzo, evidenziando un incremento significativo negli investimenti in questi strumenti finanziari. I dati mostrano una crescita importante nel settore, senza specificare le motivazioni o le cause di questa variazione. La tendenza si conferma come un dato rilevante nell’andamento del mercato degli ETF in Europa.

Gli ETF domiciliati in Europa h anno registrato ad aprile 2026 un a raccolta netta di 42,2 miliardi di dollari, più che triplicat a rispetto al mese precedente. È quanto emerge dalla sintesi mensile di Vanguard sul mercato europeo degli ETF, a cura di David Hsu, Head of Index Equity and ETF Product Specialism di Vanguard Europe. Gli afflussi si sono distribuiti tra il comparto azionario, che ha contribuito per 32,3 miliardi di dollari, e quello obbligazionario, che ha raccolto 10 miliardi. Il dato di aprile segna un netto recupero rispetto a marzo, mese che aveva registrato gli afflussi più bassi degli ultimi due anni, nonostante il primo trimestre 2026 sia stato il migliore di sempre per gli ETF domiciliati in Europa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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