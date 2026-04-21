Gli ETF avvicinano i 22.000 miliardi di dollari a livello mondiale

Gli ETF a livello mondiale hanno raggiunto un patrimonio complessivo vicino ai 22.000 miliardi di dollari. Questa cifra rappresenta un aumento rispetto alle precedenti stime e indica una crescita significativa del settore negli ultimi anni. La diffusione di questi fondi si registra in diversi mercati e si conferma come una delle principali opzioni di investimento per gli operatori finanziari. La tendenza appare stabile, con un costante incremento degli asset gestiti.

Gli asset globali degli ETF avvicinano quota 22mila miliardi di dollari, a testimoniare che il settore degli ETF sta entrando in una nuova fase, in cui la stessa scala genera nuove sfide e in cui infrastrutture, capacità operativa ed execution determinano sempre più quali strategie ed emittenti potranno crescere. È questa la conclusione principale desunta dal “2026 Global ETF Outlook” di State Street, primo provider di servizi ETF al mondo, con 53,8 miliardi di asset in custodia eo amministrazione. ETF attivi: afflussi record per oltre 38 miliardi. Nel 2026, gli ETF attivi cioè gestiti da un portfolio manager in modo attivo, si candidano a rappresentare la principale categoria di prodotto sui mercati europei, in continuità con quanto osservato nel 2025, pur incidendo marginalmente (solo il 3%) sul totale degli asset ETP.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Gli ETF avvicinano i 22.000 miliardi di dollari a livello mondiale Notizie correlate Solana crolla ma gli ETF incassano 1,5 miliardiLe quotazioni di Solana oscillano sotto i 100 dollari, toccando un minimo di 85 unità monetarie in un contesto di mercato ribassista. Goldman Sachs guida gli ETF XRP: 1,4 miliardi in flussiGoldman Sachs si è rivelato il più grande detentore noto di quote degli ETF spot su XRP, con un’esposizione per circa 153,8 milioni di dollari. Una raccolta di contenuti Si parla di: Le attività ETF di XRP superano 1,08 miliardi di dollari con nuovi afflussi di 11,87 milioni di dollari. Gli ETF avvicinano i 22.000 miliardi di dollari a livello mondialeNel 2026, gli ETF attivi cioè gestiti da un portfolio manager in modo attivo, si candidano a rappresentare la principale categoria di prodotto sui mercati europei, in continuità con quanto osservato ... quifinanza.it Gli ETF raggiungono i 21.000 miliardi di dollari: il nuovo report di State StreetIl 2026 Global ETF Outlook rileva che il mercato sta entrando in una nuova fase in cui l'execution è importante tanto quanto la crescita. msn.com