ETF Europa raccolta di marzo rallenta a 12,8 miliardi di dollari

A marzo 2026, gli ETF domiciliati in Europa hanno registrato una raccolta netta di 12,8 miliardi di dollari, il valore più basso da marzo 2024. Il dato rappresenta un rallentamento rispetto ai mesi precedenti e indica una diminuzione della quantità di capitali investiti in questi strumenti finanziari nel continente. La cifra viene comunicata dagli operatori del settore e riguarda il flusso di investimenti durante l’ultimo mese.

Gli ETF domiciliati in Europa hanno registrato a marzo 2026 una raccolta netta di 12,8 miliardi di dollari, il dato più basso da marzo 2024. È quanto emerge dalla sintesi mensile a cura di David Hsu, Head of Index Equity and ETF Product Specialism di Vanguard Europe, basata su dati ETFbook al 31 marzo 2026. I driver della raccolta. Il rallentamento, dopo mesi di afflussi record, è attribuito alla maggiore avversione al rischio degli investitori in un contesto di accentuata volatilità. Secondo l’analisi, l’incertezza è stata alimentata dal conflitto in Medio Oriente, che a marzo ha contribuito a una flessione del 5,0% per l’azionario americano, del 7,3% per quello globale e del 2,0% per l’obbligazionario aggregato globale.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - ETF Europa, raccolta di marzo rallenta a 12,8 miliardi di dollari Notizie correlate Gli ETF avvicinano i 22.000 miliardi di dollari a livello mondialeGli asset globali degli ETF avvicinano quota 22mila miliardi di dollari, a testimoniare che il settore degli ETF sta entrando in una nuova fase, in... Borse 9 marzo | Il petrolio rallenta sotto i 100 dollari, Europa in rosso: Piazza Affari chiude a -0,29%. La direttaAncora acque agitate sui mercati, mentre si allungano i tempi per la fine della guerra in Medio Oriente. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Etf europei, afflussi elevati nonostante le tensioni geopolitiche; Fondi, trimestre positivo nonostante la fuga verso la liquidità durante la guerra in Iran; Amundi, nel primo trimestre raccolta record e utili in aumento del 15%; Raccolta record per Amundi, con boom degli ETF. ETF Europa, raccolta di marzo rallenta a 12,8 miliardi di dollariVanguard: afflussi al minimo da due anni per la volatilità, ma il primo trimestre 2026 segna il record di 124,9 miliardi ... quifinanza.it La raccolta degli Etf in Europa raggiunge 372 miliardi di dollari a fine 2025Il record precedente, datato 2024, era inferiore a 94 mld di dollari. Il contributo dei prodotti azionari al dato complessivo del 2025 è stato di 279 miliardi di dollari mentre quello degli ... milanofinanza.it Nell’Isola il tasso di natalità più basso d'Europa, con la quota dei cittadini 15-64 anni calata di sette punti percentuali dal 2005 al 2025 #Sardegna - facebook.com facebook Sono salita sulla World Europa, l'ammiraglia di MSC Crociere, per una crociera di 3 giorni nel Mediterraneo che si è trasformata in una esperienza gastronomica planetaria x.com