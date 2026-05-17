Castellarano oggi è il giorno del riscatto Rubierese-United Albinea che derby!

Oggi a Castellarano si disputa una giornata importante per il calcio dilettanti, con le finali play-off di girone in programma alle 16.30. La Rubierese e l’United Albinea, che non hanno partecipato alle semifinali grazie a un vantaggio superiore ai sei punti rispetto alle squadre piazzate quinte, affrontano i rispettivi avversari nei loro debutti negli spareggi. Questa giornata rappresenta un momento di svolta per le squadre coinvolte, che cercano di ottenere la promozione attraverso queste finali.

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Domenica del calcio dilettanti (ore 16.30) dedicata alle finali play-off di girone. Debutto negli spareggi per le big argentate Castellarano e Rubierese esentate dalle semifinali grazie al divario ben superiore ai 6 punti sulle quinte classificate dei loro campionati. Fari puntati al "Torelli" di Scandiano, casa stagionale per i rossoblù in attesa del completamento del sintetico al "Ferrarini", dove il Castellarano di mister Lodi Rizzini attende la Sanmichelese dei reggiani Ferrari e Peddis, terza forza del girone B di Promozione che ha potuto evitare la semifinale grazie al forte gap di 12 punti sul Masone quarto. Il team reggiano deve riscattare il pesante 5-2 incassato alla penultima giornata sul sintetico dei sassolesi, ma possono esultare anche col pari da confermare sui 120 minuti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Castellarano, oggi è il giorno del riscatto. Rubierese-United Albinea, che derby! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lo United Albinea passa ai supplementari. Si giocherà la Promozione con la RubiereseUn penalty dell’ex foggiano Ferrante (foto) firma blitz e pass finale play-off di Prima categoria per la matricola United Albinea. Leggi anche: La FalkGalileo in Promozione dopo 8 anni. Lo United Albinea conquista i play off Castellarano, oggi è il giorno del riscatto. Rubierese-United Albinea, che derby!Finali playoff, al Torelli la truppa di mister Lodi Rizzini affronta la Sammichelese dopo il pesante 5-2 incassato sul sintetico dei sassolesi ... ilrestodelcarlino.it Lo United Albinea passa ai supplementari. Si giocherà la Promozione con la RubiereseIn Seconda, Atletic Montagna e Virtus Mandrio accedono nella graduatoria con ottime chance di ripescaggio in Prima. . ilrestodelcarlino.it