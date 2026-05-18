Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 18 maggio 2026

Oggi, 18 maggio 2026, alle ore 20:30, si svolge l’estrazione del concorso VinciCasa, un gioco che consente di vincere una casa indovinando cinque numeri su quaranta. I numeri vincenti dell’estrazione di questa sera saranno annunciati in diretta e pubblicati sui canali ufficiali. L’estrazione rappresenta uno degli appuntamenti settimanali del gioco, che permette ai partecipanti di tentare la fortuna con questa modalità. Nessun altro dettaglio sui numeri estratti o sulle modalità di comunicazione è stato fornito.

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Estrazione VinciCasa oggi 18 maggio 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, lunedì 18 maggio 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, lunedì 18 maggio 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 17 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 16 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 15 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 14 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 13 MAGGIO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 18 maggio 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 18 maggio 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video VinciCasa Risultati Oggi (3 Marzo 2026) | Numeri Vincenti VinciCasa Italia Sullo stesso argomento Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 18 marzo 2026 Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 18 aprile 2026 Vince una casa e 200mila euro indovinando cinque numeri ift.tt/J8RMlvr x.com Estrazioni Lotto Superenalotto 10 e Lotto Numeri da tenere d'occhio del 12 Maggio 2026Il numero 32 collega MillionDay e VinciCasa: è uscito in entrambi i giochi dell’11 maggio. Da notare anche il 30, presente sia nell’Extra MillionDay sia nella cinquina VinciCasa. Tutto lo sport in tem ... datasport.it Estrazioni Lotto, 10eLotto, Superenalotto: tutto quello che c’è da sapereEstrazioni del Lotto e altre lotterie | Tutti i numeri vincenti estratti oggi | Prossima estrazione | Archivio 10eLotto e Superenalotto. Scopri di più ... tpi.it