Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 18 marzo 2026

Oggi, mercoledì 18 marzo 2026, alle 20:30, si è svolta l’estrazione del gioco VinciCasa. Durante l’evento sono stati sorteggiati i numeri vincenti, con l’obiettivo di indovinare cinque numeri su quaranta. L’estrazione si è tenuta in diretta, e i risultati sono stati annunciati subito dopo. Nessun dettaglio sui numeri estratti è stato ancora comunicato.

Estrazione VinciCasa oggi 18 marzo 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, mercoledì 18 marzo 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, mercoledì 18 marzo 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 17 MARZO 2026 ESTRAZIONE 16 MARZO 2026 ESTRAZIONE 15 MARZO 2026 ESTRAZIONE 14 MARZO 2026 ESTRAZIONE 13 MARZO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 18 marzo 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 18 marzo 2026 Articoli correlati Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 18 gennaio 2026 Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 18 febbraio 2026 Aggiornamenti e notizie su Estrazione VinciCasa Temi più discussi: VinciCasa, l’estrazione di venerdì 13 marzo; VinciCasa, nessun ‘5’: il sogno della casa resta sospeso; VinciCasa, l’estrazione di lunedì 9 marzo; Nessun 5 nell’estrazione VinciCasa di giovedì 12 marzo. Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 17 marzo 2026Estrazioni del Lotto di oggi 17 marzo 2026: numeri vincenti estratti martedì alle ore 20 estrazione Lotto, 10eLotto, Superenalotto ... tpi.it Estrazione VinciCasa del 1 Marzo 2026: risultati concorsoScopri i risultati dell'estrazione VinciCasa del 1 Marzo 2026. Verifica se sei tra i fortunati vincitori di questo concorso! controcampus.it Estrazione Vincicasa n. 75 di lunedì 16 marzo 2026 #vincicasa #LeoBar_Sulbiate, facebook