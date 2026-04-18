Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 18 aprile 2026

Oggi, sabato 18 aprile 2026, alle ore 20:30 si è svolta l’estrazione del VinciCasa, il gioco che consente di vincere una casa indovinando cinque numeri su quaranta. I numeri vincenti estratti sono stati comunicati poco dopo l’estrazione, che si tiene regolarmente ogni settimana. L’estrazione si è svolta in diretta e i risultati sono stati pubblicati sui canali ufficiali del gioco.

Estrazione VinciCasa oggi 18 aprile 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, sabato 18 aprile 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, sabato 18 aprile 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 17 APRILE 2026 ESTRAZIONE 16 APRILE 2026 ESTRAZIONE 15 APRILE 2026 ESTRAZIONE 14 APRILE 2026 ESTRAZIONE 13 APRILE 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 18 aprile 2026: come funziona.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 18 aprile 2026 SuperEnalotto - Estrazione e risultati 29/12/2025 Notizie correlate Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 18 febbraio 2026 Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 18 marzo 2026 Una raccolta di contenuti Temi più discussi: VinciCasa, l’estrazione di mercoledì 15 aprile; Win for Life VinciCasa, anche l’estrazione del 16 aprile non assegna il ‘5’; Parma, vinta una casa con VinciCasa: 200mila euro in denaro per un fortunato giocatore; VinciCasa, l’estrazione di mercoledì 8 aprile. Win for Life VinciCasa, anche l’estrazione del 16 aprile non assegna il ‘5’Win for Life VinciCasa, l’estrazione numero 106 di giovedì 16 aprile non assegna il 5 che vale la casa ma distribuisce ancora una volta premi importanti sulle altre categorie. gioconews.it Estrazioni Lotto, 10eLotto, Superenalotto: tutto quello che c’è da sapereEstrazioni del Lotto e altre lotterie | Tutti i numeri vincenti estratti oggi | Prossima estrazione | Archivio 10eLotto e Superenalotto. Scopri di più ... tpi.it Estrazione Vincicasa n. 106 di giovedì 16 aprile 2026 #vincicasa #LeoBar_Sulbiate, - facebook.com facebook