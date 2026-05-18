Estorsione a un minorenne arrestato un 20enne
Un ventenne è stato arrestato dai carabinieri di Legnaia con l’accusa di aver estorto denaro a un minorenne di Firenze. L’indagine ha portato all’arresto, che si è concluso nelle ultime ore. Secondo le fonti ufficiali, le forze dell’ordine hanno eseguito l’operazione in seguito a un’indagine riguardante il reato di estorsione continuata e aggravata. L’arrestato si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.
I carabinieri della Stazione di Legnaia hanno arrestato un ventenne con l’accusa di estorsione continuata e aggravata ai danni di un minorenne fiorentino. Il giovane, di origini ungheresi, è stato fermato in flagranza al termine di un intervento predisposto dopo la denuncia presentata dalla. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Video CC: Tentata estorsione avviata dall'interno del carcere per tramite di un minorenne
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