Un uomo di 20 anni, nato nelle Filippine, è stato arrestato a Milano dopo aver minacciato e aggredito la sua ex minorenne in pieno giorno. L'episodio si è verificato il 3 marzo 2026, e l'uomo è stato fermato con l'accusa di atti persecutori e violenza nei confronti di una connazionale ancora minorenne. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla misura cautelare.

Milano, 3 marzo 2026 – Sopraffatto dalla gelosia, minacciava la ex da tempo. E alla fine C.L., nato nelle Filippine nel 2006, è stato arrestato per atti persecutori e violenza nei confronti di una connazionale poco più giovane e minorenne. Nel primo pomeriggio di ieri una pattuglia della Polizia Locale ha notato una giovane ragazza piangere mentre veniva strattonata da un uomo con violenza in viale Enrico Elia. Gli agenti si sono immediatamente avvicinati ai due per verificare la situazione. La donna, studentessa, ha mostrato subito alcune ecchimosi e ha lamentato dolore al braccio e alla gamba perché poco prima era stata sbattuta contro un muro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Minaccia e aggredisce la ex minorenne in pieno giorno: arrestato 20enne filippino

