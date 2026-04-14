Napoli 20enne ucciso a Ponticelli | fermati due giovani uno è minorenne

Nella notte, i carabinieri di Napoli hanno fermato due giovani di 23 e 17 anni nell’ambito delle indagini sull’omicidio di un ragazzo di 20 anni avvenuto martedì scorso a Ponticelli. La vittima è stata colpita al torace con un colpo di pistola ed è deceduta poco dopo. Uno dei fermati è minorenne, entrambi sono incensurati.

(Adnkronos) – Hanno 23 e 17 anni, i due giovani fermati nella notte dai carabinieri a Napoli per l'omicidio di Fabio Ascione, il 20enne incensurato ucciso martedì scorso con un colpo di pistola al torace. Il 23enne si è consegnato, accompagnato dal suo legale, ai carabinieri di Napoli Poggioreale, mentre il minore – nipote di un elemento di spicco del clan De Micco – è stato raggiunto dai carabinieri nella sua abitazione. I due giovani dovranno rispondere si omicidio volontario, porto e detenzione di arma da fuoco, reato tutto aggravati dalle finalità mafiose. Ai due indagati sono stati notificati due decreti di fermo emesso dalla Direzione distrettuale Antimafia e dalla Procura per i Minorenni di Napoli, che ora dovranno passare al vaglio dei giudici per la convalida.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Napoli, agguato a Ponticelli: ucciso un 20enne(Adnkronos) – Agguato questa mattina nella periferia est di Napoli: ucciso un 20enne. Leggi anche: Napoli, agguato a Ponticelli. Ucciso 20enne a colpi di pistola Napoli, ucciso ragazzo di 20 anni a Ponticelli: gli hanno sparato da uno scooter Il Comune di Napoli informa i cittadini che stanno circolando Sms ingannevoli che segnalano false irregolarità nella tassa sui rifiuti e invitano a contattare un numero telefonico a pagamento. Si tratta di un tentativo di phishing per rubare dati personali o addebi - facebook.com facebook #Conte ha dato tutto a Napoli Per #Matri ora farà risorgere la Nazionale Segui 4-3-2-1 powered by SisalTipster, ogni lunedì sera di #SerieAEnilive su #DAZN x.com