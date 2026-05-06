Dieci anni di ' Career day' protagonisti 600 giovani e 100 aziende | i profili più richiesti

Il decimo 'Career day' organizzato dall’Università di Ferrara ha visto la partecipazione di circa 600 giovani, tra studenti, laureati e laureate, e la presenza di 100 aziende. L’evento si svolge ogni anno per mettere in contatto il mondo accademico con le imprese e favorire incontri tra i partecipanti e le realtà lavorative. Sono stati presentati i profili più richiesti nel mercato del lavoro.

Il decimo ‘Career day’ targato Unife taglia il traguardo delle 600 presenze. Tanti sono i protagonisti dell’appuntamento annuale che favorisce l’incontro tra studentesse, studenti, laureate e laureati Unife e il mondo delle imprese. Dall’altra parte, sono circa 100 le aziende, ordini.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Career Day alla Fiera, la carica dei 4mila: ecco i profili più richiesti e le aziende più gettonateBologna, 11 marzo 2026 – Al Career Day, padiglione 33 di Bologna Fiere, ci sono state quasi 4. Career Day Unife: 100 aziende cercano talenti STEM e digitali? Cosa scoprirai Quali settori specifici cercano i talenti STEM in questo evento? Come possono gli studenti consegnare il CV direttamente ai... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Il Career Day moltiplica per tre: La sfida è riuscire a tenere i laureati nella nostra regione; Il Career Day si allarga. Laboratori e confronti con settanta aziende; Roma e... ecco cosa manca a Sinner per eguagliare Djokovic (10 anni prima); Dieci anni di rettorato: intervista al Magnifico Rettore Enzo Siviero. A dieci anni portavo il latte in bicicletta: 70 anni di lavoro senza mai fermarsiDalle consegne negli anni '50 ai grandi hotel europei, fino al ristorante aperto a Cagliari: la storia di Renato Bacchetta attraversa una vita intera nella ristorazione ... msn.com Maria Chindamo, il Pd Calabria ricorda la vittima della ’ndrangheta a dieci anni dalla scomparsa https://www.calabrianews24.com/news/200056671750/maria-chindamo-il-pd-calabria-ricorda-la-vittima-della-ndrangheta-a-dieci-anni-dalla-scomparsautm_sou - facebook.com facebook Incendiò Capo Gallo, condannato a dieci anni di carcere x.com