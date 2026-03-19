Barzaghi EssilorLuxottica | Poco tempo all’aperto miopia in aumento tra i giovani

Un rappresentante di EssilorLuxottica ha commentato l’aumento della miopia tra bambini e giovani, sottolineando che, oltre ai fattori genetici, lo stile di vita influisce significativamente. Secondo lui, il poco tempo trascorso all’aperto è un elemento chiave in questa crescita. La discussione si concentra sull’impatto delle abitudini quotidiane sulla salute visiva delle nuove generazioni.

(Adnkronos) – “Siamo di fronte a un’espansione della miopia tra bambini e giovani. Sebbene i fattori genetici abbiano un peso, lo stile di vita gioca un ruolo determinante. Basti pensare alla quantità di tempo che le popolazioni più giovani trascorrono in ambienti chiusi, sollecitando costantemente la visione da vicino, ad esempio attraverso l'uso dei dispositivi digitali. Ci troviamo, quindi, dinanzi a una generazione che vive sempre più al chiuso e sempre meno all'aperto, esercitando eccessivamente la vista da vicino a discapito di quella da lontano”. Così Alessandra Barzaghi, marketing director di EssilorLuxottica, intervenendo a Milano all’evento di presentazione della nuova versione delle lenti oftalmiche Essilor Stellest, Stellest 2. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Leggi anche: Barzaghi (EssilorLuxottica): "Poco tempo all'aperto e dispositivi digitali, miopia in aumento tra i giovani" Autolesionismo tra i giovani in aumento: raddoppiano le visite mediche in poco più di vent’anniI casi di autolesionismo tra bambini, adolescenti e giovani adulti risultano in aumento a livello internazionale.