A Qualiano si è conclusa la giornata finale del 118 Challenge, un evento dedicato alle simulazioni di maxiemergenza. Durante l’occasione, sono state utilizzate tecnologie avanzate e sono intervenute diverse istituzioni e operatori sanitari. La manifestazione ha previsto diverse esercitazioni pratiche per testare la risposta alle emergenze di grandi dimensioni. La giornata ha coinvolto personale di emergenza e rappresentanti delle autorità locali, che hanno assistito alle simulazioni e verificato le procedure di intervento.

A Qualiano giornata finale del 118 Challenge con simulazioni di maxiemergenza, tecnologie avanzate e partecipazione di istituzioni e operatori. Si è conclusa oggi a Qualiano la manifestazione del 118 Challenge, con una giornata finale interamente dedicata a uno scenario di maxiemergenza nell’Arena Challenge, momento clou dell’evento che ha visto tutte le squadre operare insieme in un contesto ad alta complessità operativa. La simulazione finale della maxiemergenza. I partecipanti hanno affrontato una simulazione realistica di emergenza sanitaria, mettendo in campo competenze tecniche, tempestività decisionale e capacità di coordinamento. Un banco di prova fondamentale per testare l’efficacia delle procedure e il lavoro in sinergia tra i diversi attori coinvolti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, maxi emergenza simulata: chiusura del 118 Challenge

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