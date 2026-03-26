Nel Comasco il vento ha raggiunto raffiche fino a 90 kmh, con punte superiori ai 120 kmh a Canzo. L’allerta arancione emessa dalla Protezione civile per vento forte ha coinvolto tutta la regione, portando condizioni di vento estremamente intenso e raffiche violente in diverse zone.

Raffiche diffuse oltre i 60 kmh in tutta la provincia, con punte vicine ai 90 kmh e picchi estremi a Canzo oltre i 120 kmh secondo i dati Arpa L’allerta arancione per vento forte emessa ieri dalla Protezione civile sulla Lombardia si è tradotta in raffiche violente anche nel Comasco, con valori diffusi e picchi estremi. In provincia si sono sfiorati i 90 kmh, ma a Canzo le raffiche hanno superato i 120 kmh, raggiungendo i 129,6 kmh secondo i dati di Arpa Lombardia. Già dalle prime ore di oggi il vento ha iniziato a causare i primi disagi anche in città: piante cadute, motorini rovesciati e tavolini spostati o finiti a terra. Una situazione in evoluzione, dopo la violenta ondata di maltempo che nella serata di ieri aveva colpito il territorio con grandinate e temporali (video). 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Raffiche fino a 90 km/h nel Comasco, a Canzo picchi oltre i 120: vento fortissimo, ecco dove

Articoli correlati

Raffiche fino a 90 km/h nel Comasco: vento fortissimo, ecco dove si sono registrati i picchiL’allerta arancione per vento forte emessa ieri dalla protezione civile sulla Lombardia si è tradotta in raffiche violente anche nel Comasco, con...

Leggi anche: Maltempo senza tregua nel Comasco: ciclone di San Valentino e vento forte, raffiche fino a 70 km/h

Approfondimenti e contenuti su Raffiche fino

Temi più discussi: A Milano è previsto vento forte, raffiche fino a 90Km/h: scatta l'allerta meteo arancione; Allerta meteo per vento e mareggiate; Toscana prima il vento: raffiche fino a 90 km/h, poi neve a mille metri in calo; Allerta meteo per vento forte, anche nelle nostre valli: raffiche fino a 90 km/h.

Raffiche fino a 90 km/h nel Comasco: vento fortissimo, ecco dove si sono registrati i picchiL’allerta arancione per vento forte emessa ieri dalla protezione civile sulla Lombardia si è tradotta in raffiche violente anche nel Comasco, con valori che hanno sfiorato i 90 km/h nelle zone più ... quicomo.it

Vento forte, allerta arancione a Milano e in Lombardia: attese raffiche fino a 90 km all'ora. A Varese alberi caduti e danniTra le disposizioni previste ci sono la chiusura dei parchi cittadini e dei cimiteri e la raccomandazione a non sostare sotto piante e cantieri. A Campo dei Fiori una raffica ha toccato i 121 km orari ... milano.corriere.it

Cronaca. Aria artica sulle Marche: raffiche a 100 orari e neve fino alla costa - facebook.com facebook

Incendi e raffiche fino a cento all’ora: il Canavese brucia, vigili del fuoco impegnati senza sosta x.com