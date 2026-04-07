Affitto di una casa in comodato d’uso gratuito chi paga le tasse e come funziona

Il comodato d’uso gratuito è una forma di utilizzo di un immobile senza pagamento di canone, spesso adottata tra familiari o amici. In questo tipo di accordo, la proprietà rimane del proprietario, che permette l’uso della casa senza ricevere un canone. La questione delle tasse e delle responsabilità fiscali varia a seconda delle norme vigenti e delle specifiche condizioni dell’accordo, senza che ci siano obblighi automatici di pagamento o di dichiarazione da parte di entrambe le parti.

La gestione immobiliare all’interno dei nuclei familiari o tra amici stretti passa spesso attraverso lo strumento del comodato d’uso gratuito. Si tratta di un contratto (regolato dall’ articolo 1803 e successivi del Codice Civile) che permette a un soggetto (comodante) di consegnare un bene a un altro (comodatario) affinché se ne serva per un tempo o un uso determinato, con l’obbligo di restituirlo. Il problema sorge quando il comodatario, con il consenso del proprietario, decide di mettere l’immobile a reddito affittandolo a terzi. Chi deve dichiarare quei canoni? Chi deve pagare l’Irpef o la cedolare secca? La risposta, come spesso accade in situazioni simili, non è univoca: tutto dipende dalla durata della locazione e dalla qualificazione del reddito che ne deriva. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Affitto di una casa in comodato d’uso gratuito, chi paga le tasse e come funziona Tassa sui rifiuti: paga chi li produce, anche se vive in comodato d'uso gratuito nell'appartamentoUn contratto di comodato d’uso gratuito, stipulato nel 2010, ha salvato un contribuente di Castiglione del Lago da un accertamento Tari di quasi... Come funziona la no tax area Irpef: chi non paga le tasse nel 2026La soglia di reddito sotto la quale non si pagano delle imposte è definita No tax area. TI SFRATTANO IN 30 GIORNI SENZA GIUDICE: ECCO LA NUOVA LEGGE! SENZA VALIDI MOTIVI TI TROVI IN STRADA Temi più discussi: La casa in affitto diventa industria: record di contratti e canoni in crescita; Affitti, Milano è la città più cara: la classifica aggiornata dei prezzi e i quartieri più cari (più uno economico); In Italia si sceglie sempre più l’affitto, ma manca offerta e i canoni volano; Ripartire dall’abitare. Multe per i proprietari di immobili che affittano una stanza e non lo dichiarano all'Agenzia delle EntratePensare di affittare una stanza della propria casa senza dichiararlo all’Agenzia delle Entrate potrebbe essere molto rischioso. Vediamo che multe sono previste. msn.com Il nuovo ricatto a chi cerca casa in affitto: se la vuoi accontentati di una foto e firma al buioMilano, 17 dicembre 2024 – La casa può essere come quei libri con la copertina nascosta, che si comprano a sorpresa, lasciandosi ispirare dalla descrizione scritta sulla carta anonima che li ricopre? ilgiorno.it Quinto Potere. . Sonia: "Io e Slavcho vogliamo trovare una casa in affitto". Antonio: "Difficile se non la cercate" - facebook.com facebook