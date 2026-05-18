Esce di casa per andare al lavoro e trova la sua auto gravemente danneggiata | Chi ha visto qualcosa si faccia avanti
Una mattina come tante, l’utente esce di casa per andare al lavoro e trova la sua auto con danni significativi. La vettura presenta evidenti segni di collisione o danneggiamento, senza che ci siano stati segnali di incidente durante la notte. L’utente ha dichiarato di aver notato i danni al suo ritorno e ha chiesto a chi fosse presente di fornire eventuali testimonianze o informazioni utili. La scena è stata sottoposta alle autorità per le verifiche del caso.
L'inizio di una nuova settimana di lavoro. Una mattina come le altre. Quando ci si alza, ci si prepara, si esce di casa e ci si reca verso la propria auto per raggiungere il posto di lavoro. A questo pensava un cittadino foggiano prima di imbattersi nella più amara delle sorprese: trovare la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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Raccogliendo firme sulle proposte di legge di iniziativa popolare su Sanità e Appalti… chi non esce di casa per colpa del maltempo o per sana pigrizia, riposo o relax può comunque firmare online, il link al primo commento. #badworknofuture #cgilsocial #app facebook
Possiamo parlare di crescita, innovazione, PNRR, grandi opere, transizione ecologica; ma se una persona esce di casa per lavorare e non torna, tutto il resto perde senso. x.com
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