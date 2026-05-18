Esce di casa per andare al lavoro e trova la sua auto gravemente danneggiata | Chi ha visto qualcosa si faccia avanti

Una mattina come tante, l’utente esce di casa per andare al lavoro e trova la sua auto con danni significativi. La vettura presenta evidenti segni di collisione o danneggiamento, senza che ci siano stati segnali di incidente durante la notte. L’utente ha dichiarato di aver notato i danni al suo ritorno e ha chiesto a chi fosse presente di fornire eventuali testimonianze o informazioni utili. La scena è stata sottoposta alle autorità per le verifiche del caso.

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