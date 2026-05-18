Esce di casa per andare al lavoro e trova la sua auto gravemente danneggiata | Chi ha visto qualcosa si faccia avanti

Da foggiatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una mattina come tante, l’utente esce di casa per andare al lavoro e trova la sua auto con danni significativi. La vettura presenta evidenti segni di collisione o danneggiamento, senza che ci siano stati segnali di incidente durante la notte. L’utente ha dichiarato di aver notato i danni al suo ritorno e ha chiesto a chi fosse presente di fornire eventuali testimonianze o informazioni utili. La scena è stata sottoposta alle autorità per le verifiche del caso.

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L'inizio di una nuova settimana di lavoro. Una mattina come le altre. Quando ci si alza, ci si prepara, si esce di casa e ci si reca verso la propria auto per raggiungere il posto di lavoro. A questo pensava un cittadino foggiano prima di imbattersi nella più amara delle sorprese: trovare la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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