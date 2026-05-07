Esce per andare al lavoro e scompare da Roma si cerca Achille Leboffe | Ha bisogno dei farmaci

Achille Leboffe è scomparso poco dopo aver lasciato la sua abitazione a Roma per recarsi al lavoro. La famiglia e le autorità stanno cercando di rintracciarlo, poiché si preoccupano per la sua salute e ricordano che ha bisogno dei farmaci. Al momento, non ci sono notizie sul suo eventuale spostamento o sulla sua condizione. Le ricerche sono in corso per trovarlo al più presto.