Esce per andare al lavoro e scompare da Roma si cerca Achille Leboffe | Ha bisogno dei farmaci
Achille Leboffe è scomparso poco dopo aver lasciato la sua abitazione a Roma per recarsi al lavoro. La famiglia e le autorità stanno cercando di rintracciarlo, poiché si preoccupano per la sua salute e ricordano che ha bisogno dei farmaci. Al momento, non ci sono notizie sul suo eventuale spostamento o sulla sua condizione. Le ricerche sono in corso per trovarlo al più presto.
Preoccupazione per la scomparsa di Achille Leboffe, scomparso dopo essere uscito per andare al lavoro: "Ha bisogno della sua terapia farmacologica".🔗 Leggi su Fanpage.it
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