Ha la gomma bucata ma un agente fuori servizio sventa la rapina a un’automobilista 87enne | un arresto

Un tentativo di truffa ai danni di un’anziana di 87 anni viene interrotto da un agente fuori servizio, che evita che i rapinatori, a bordo di un monopattino e una bicicletta, portino a termine il loro piano. I malviventi avevano cercato di ingannare l’automobilista con la tecnica della gomma bucata, ma l’intervento dell’agente ha portato all’arresto di uno di loro.

Rapinatori su monopattino e bici tentano di truffare una signora di 87 anni con la tecnica della gomma bucata, ma l'intervento di un agente libero dal servizio rovina i loro piani. Alla fine uno di loro viene arrestato per tentata rapina impropria in concorso mentre il complice riesce a fuggire.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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