Nella mattinata di mercoledì 9 aprile 2026, un uomo di 26 anni è stato arrestato mentre tentava di rubare in un salone di acconciature a Como. Un agente, presente nel locale fuori servizio, è intervenuto e ha bloccato il sospetto. L’uomo è stato preso in flagrante e portato in commissariato. Non ci sono state altre persone coinvolte e il procedimento prosegue per accertare eventuali complici.

Un uomo di 26 anni è stato arrestato in flagranza nella mattinata di mercoledì 9 aprile 2026, dopo aver tentato di derubare un salone di acconciature a Como. L’episodio, avvenuto intorno alle ore 9:30 in via Milano al civico 264, ha il coinvolgimento di tre individui, di cui solo uno è stato fermato dalle autorità subito dopo la rapina. La dinamica si è sviluppata con estrema rapidità quando il giovane, insieme a due complici che sono riusciti a fuggire, ha fatto irruzione nell’attività commerciale. Durante l’azione, il malvivente ha aggredito fisicamente un dipendente del negozio per sottrarre circa 200 euro direttamente dalla cassa. Il titolare dell’esercizio, colto da un forte stato di agitazione nel vedere la scena, è stato testimone della violenza subita dal suo collaboratore prima che i responsabili si dileguassero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rapina al salone di Como: agente fuori servizio blocca il ladro

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