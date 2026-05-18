Erna approvato il progetto di collegamento con la Val Boazzo | vale 1,3 milioni
La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità per il collegamento tra la Val Boazzo e i Piani d'Erna, un intervento del valore di 1,3 milioni di euro. La decisione è stata comunicata giovedì scorso e rappresenta un passo avanti per la realizzazione dell'opera. Successivamente, è intervenuto un assessore locale, coinvolto nel settore dell’attrattività territoriale, che ha commentato la fase appena conclusa.
Dopo il via libera della giunta comunale al progetto di fattibilità per il tracciato tra la Val Boazzo e i Piani d'Erna, arrivato giovedì, è intervenuto Giovanni Cattaneo, assessore all'Attrattività territoriale e candidato nella lista civica di Fattore Lecco. "Questo progetto nasce da una scelta. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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