Erna approvato il progetto di collegamento con la Val Boazzo | vale 1,3 milioni

La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità per il collegamento tra la Val Boazzo e i Piani d'Erna, un intervento del valore di 1,3 milioni di euro. La decisione è stata comunicata giovedì scorso e rappresenta un passo avanti per la realizzazione dell'opera. Successivamente, è intervenuto un assessore locale, coinvolto nel settore dell’attrattività territoriale, che ha commentato la fase appena conclusa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui