Tramvia Firenze-Prato | il progetto del collegamento veloce da Campi Il percorso La Regione investe 9 milioni su 489

Un nuovo tratto di tramvia collegherà Campi Bisenzio e Prato, con un percorso che si snoderà attraverso le zone interessate. La Regione ha stanziato 9 milioni di euro su un investimento totale di 489 milioni per il progetto. L’obiettivo è creare un collegamento rapido tra i due territori, migliorando i servizi di trasporto pubblico e facilitando gli spostamenti tra le aree interessate. I lavori sono in fase di definizione e progettazione.

Il collegamento Prato-Campi Bisenzio sarà affidato ad un tram veloce che percorrerà un tragitto di 8,3 km con una frequenza dei mezzi che andrà dai 4 minuti del tratto urbano agli 8 di quello extraurbano, con aumento della distanza delle fermate, da circa 350-500 metri ad un massimo di 1300 (in campo urbano la velocità massima toccherà i 50 kmh, in quello extraurbano fino a 100 kmh). La lunghezza di ogni veicolo sarà di 42 m, con una capienza fino a 240 persone ed un costo per singola unità di circa 5 milioni di euro. Secondo le simulazioni questo primo lotto della tranvia dovrebbe interessare oltre 71 mila passeggeri al giorno e 21,3 milioni l'anno L'articolo Tramvia Firenze-Prato: il progetto del collegamento veloce da Campi.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Tramvia Firenze-Prato: il progetto del collegamento veloce da Campi. Il percorso. La Regione investe 9 milioni su 489 Notizie correlate Tramvia Prato-Campi: "Progetto esecutivo e tracciato: ci siamo". Via ai lavori nel 2028PRATO Un anno di tempo per la progettazione definitiva della tramvia Prato-Campi. Collegamento con Prato Ovest. Progetto prontoIl nuovo progetto di fattibilità per il completamento dell’asse viario tra la zona industriale di via Amadori e il casello autostradale di Prato... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tramvia Firenze–Prato, progetto da 450 milioni: si punta al via dei lavori nel 2028; Tramvia Firenze-Prato, altro passo in avanti. Giani: 'Inizio cantieri nel 2028'. Il percorso; Tramvia, via libera alla progettazione della linea Prato-Campi Bisenzio; Tramvia Prato-Campi, dalla Regione 10 milioni per la gara di progettazione definitiva. Tramvia Firenze-Prato: il progetto del collegamento veloce da Campi. Il percorso. La Regione investe 9 milioni su 489Il collegamento Prato-Campi Bisenzio sarà affidato ad un tram veloce che percorrerà un tragitto di 8,3 km con una frequenza dei mezzi che andrà dai 4 minuti del tratto urbano agli 8 di quello extraurb ... firenzepost.it Tramvia Prato-Campi Bisenzio: 9,5 milioni per il progetto, quello definitivo nel 2027. Il tracciato e le fermateFIRENZE - Altro passo avanti del progetto di collegamento tranviario tra Firenze e Prato. Presentata ieri a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze la procedura ... piananotizie.it Tramvia Firenze-Prato, altro passo in avanti. Giani: 'Inizio cantieri nel 2028'. Il percorso: https://www.055firenze.it/art/240760/Tramvia-Firenze-Prato-altro-passo-in-avanti-Giani-Inizio-cantieri-nel-2028-Il-percorso - facebook.com facebook Il prato si rompe e i tram restano prigionieri: il caso del cantiere al Celio finisce in tribunale ift.tt/CDbPLfH x.com