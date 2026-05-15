Val Polcevera-strada Guido Rossa collegamento più vicino | via libera al nuovo piano e arrivano 11 milioni

La giunta comunale ha approvato il secondo atto aggiuntivo alla convenzione del 2008 tra vari enti, tra cui Anas, Regione Liguria, il Comune di Genova, la Città Metropolitana e l’Autorità di sistema portuale. La decisione riguarda il progetto di miglioramento della strada Guido Rossa, un collegamento importante per la Val Polcevera. Nel frattempo, sono stati stanziati 11 milioni di euro per finanziare i lavori. La proposta arriva dall’assessore ai lavori pubblici e infrastrutture, Massimo Ferrante.

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