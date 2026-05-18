Era a terra privo di sensi con i vestiti incastrati nei gradini Nessuno ha premuto il pulsante di emergenza | inciampa e muore strangolato dalla scala mobile decine di passanti lo ignorano per 20 minuti

Da ilfattoquotidiano.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è rimasto vittima di un incidente in un centro commerciale, dove si è trovato a terra privo di sensi con i vestiti impigliati nei gradini della scala mobile. Nonostante la scena fosse visibile, nessuno ha premuto il pulsante di emergenza, e per circa 20 minuti passanti hanno ignorato la situazione. L’uomo, che cercava di liberarsi dalla giacca stretta attorno al collo, è stato poi strangolato dall’ingranaggio della scala mobile prima di essere soccorso.

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Un uomo che lotta per liberarsi dalla propria giacca, inesorabilmente trascinata e stretta attorno al suo collo dall’ingranaggio di una scala mobile. Attorno a lui, oltre una decina di pendolari che passano, guardano e tirano dritto senza premere il pulsante di emergenza o chiamare i soccorsi. È l’agghiacciante sequenza catturata dalle telecamere di sorveglianza della Davis Station di Somerville, nei sobborghi di Boston. Una tragedia dell’indifferenza costata la vita a Steven McCluskey, 40 anni, morto dopo dieci giorni di coma. La caduta, l’indifferenza e i soccorsi in ritardo. L’incidente è avvenuto poco prima delle 5 del mattino del 27 febbraio ma la notizia è stata resa nota solo in questi giorni dai media americani, tra cui l’ Nbc. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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